В тот самый момент, когда прогрессивное человечество ломает голову над дальнейшей судьбой Украины, пытаясь ответить на вопрос, какой план по мирному урегулированию военного конфликта в итоге озвучит вновь избранный президент США Дональд Трамп, представители украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова опубликовали результаты опроса, направленного на изучение уровня жизни простых украинцев.
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