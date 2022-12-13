«Вегас» поместил Айкела в список травмированных. Форвард пропустил 3 из 4 последних игр

«Вегас» поместил Джека Айкела в список травмированных. Форвард пропустил 3 из 4 последних матчей команды из-за травмы нижней части тела.
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