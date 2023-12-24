Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Навка не считает Исинбаеву и Пугачеву предателями России

Навка не считает Исинбаеву и Пугачеву предателями России

Аргументы недели Татьяна Навка. Скриншот видео. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в интервью «РИА Новости» отказалась называть предателями России Елену Исинбаеву и Аллу Пугачеву.

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Комментарии
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Александр Попов
Навка - это КОНЬКИ, а МОЗГИ и СОВЕСТЬ к конькам НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ. Ну а Пескова надо держать рядом😡.
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28 мин.
Ольга Бродовщук
Все родственники Пескова тоже &quot;патриоты&quot; России, имея запасное гражданство.
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22 мин.
Ольга Бродовщук
👍
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21 мин.

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