Аргументы недели Татьяна Навка. Скриншот видео. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в интервью «РИА Новости» отказалась называть предателями России Елену Исинбаеву и Аллу Пугачеву.
Навка не считает Исинбаеву и Пугачеву предателями России
Комментарии
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Александр Попов
Навка - это КОНЬКИ, а МОЗГИ и СОВЕСТЬ к конькам НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ. Ну а Пескова надо держать рядом😡.
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28 мин.
Ольга Бродовщук
Все родственники Пескова тоже "патриоты" России, имея запасное гражданство.
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22 мин.
Ольга Бродовщук
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21 мин.
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