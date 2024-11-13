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Джонсона уличили в попытке примерить на себя роль Черчилля из-за слов об Украине

Джонсона уличили в попытке примерить на себя роль Черчилля из-за слов об Украине

Слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отправке британских войск на Украину в случае прекращения помощи Киеву со стороны США является популизмом, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

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