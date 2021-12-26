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Миронов о 3:2 с «Сочи»: «Концовка была тяжелая – «Спартак» потерял концентрацию, пропустив 2 гола»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча КХЛ с «Сочи» (3:2). «Начали игру неплохо, первые два периода играли по заданию, повели в счете.

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