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Царьград

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В Петербурге летом отдохнули почти 120 тысяч детей — на 4 тысячи больше

В Петербурге летом отдохнули почти 120 тысяч детей — на 4 тысячи больше

Почти 120 тысяч детей отдохнули этим летом в петербургских оздоровительных лагерях, что на 4 тысячи больше, чем годом ранее.

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