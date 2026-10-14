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Рязанские новости

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«Рязань-ВДВ» победила «Горняк-УГМК» в домашнем матче

«Рязань-ВДВ» победила «Горняк-УГМК» в домашнем матче

Рязанская команда отыгралась со счета 0:2 и победила «Горняк-УГМК» со счетом 5:3, поднявшись на 13-е место в турнирной таблице.

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