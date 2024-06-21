Оперштаб: в результате атаки БПЛА в Краснодаре повреждены автовокзал и котельная

Пострадали четыре человека Здания автовокзала «Южный» и котельной в Краснодаре повреждены в результате массированной атаки беспилотников, при падении обломков пострадали четыре человека, сообщили в региональном оперативном штабе.
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