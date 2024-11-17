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На трассе под Самарой «Нива» перевернула ВАЗ на крышу

На трассе под Самарой «Нива» перевернула ВАЗ на крышу

Сотрудники Центра по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области 16 ноября выезжали на место ДТП с «перевертышем», которое произошло в Волжском районе на федеральной автотрассе А-300 Самара - Большая Черниговка .

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