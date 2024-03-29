В Кремле рассказали о действующем приглашении Путина во Вьетнам

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина есть действующее приглашение во Вьетнам, сроки визита пока не определены, работа продолжится по дипломатическим каналам, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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