Во Франции заявили о планах Макрона отправить премьера в отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни отправит в отставку премьер-министра страны Элизабет Борн и сделает ряд кадровых перестановок в правительстве, сообщил 4 января французский телеканал BFMTV.
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