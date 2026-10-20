⛈️ Буйство шторма: как в Ялте борются с последствиями разлива рек Из-за разлива горных рек под угрозой затопления оказались 14 частных домовладений в самой Ялте, под воду ушёл городской троллейбусный парк.
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