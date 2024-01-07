Политика как он...
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Политика как она есть

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Рождество и математика

Сегодня ночь Рождества. Поэтому, как атеисту и агностику, мне не хочется писать о чём-то обыденном в такое время.

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Комментарии
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АБ
Алексей Белоусов
Ну, зачем вы так негативно воспринимаете? Что будете говорить лет этак через 50 - 100 о создателях искусственного интеллекта? В США уже один экземпляр ИИ создан: бегает как обгадившийся ослик, глупо улыбается, мыслит и действует по бумажке, даже изредка произносит что-либо со смыслом. Уже полстраны идет за ним. ИИ прогрессирует...
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14 час.
владимир рябченко
инволюционеры-неандерталоиды
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10 час.
Аркадий Цыганов
Автору плюс. Возьмите библейское. Вначале было Слово. И Слово было Бог. Прямое указание, что Бог энергоинформационное самотворение. Мы, люди, пылинки в неограниченном развитии Разума в бесконечности пространства и времени.
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3 час.

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