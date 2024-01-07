Рождество и математика

АБ

Алексей Белоусов

Ну, зачем вы так негативно воспринимаете? Что будете говорить лет этак через 50 - 100 о создателях искусственного интеллекта? В США уже один экземпляр ИИ создан: бегает как обгадившийся ослик, глупо улыбается, мыслит и действует по бумажке, даже изредка произносит что-либо со смыслом. Уже полстраны идет за ним. ИИ прогрессирует...