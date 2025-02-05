Сильный ветер привел к масштабным отключениям электричества в Иркутской области ночью 5 февраля

Сильный ветер поднялся в Иркутской области поднялся в ночь на 5 февраля. Непогода пришла сразу в несколько районов области, в частности, Иркутск и Иркутский район, Шелеховский, Зиминский, Черемховский и другие.
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