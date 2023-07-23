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Лукашенко назвал разговоры на Западе о членстве Киева в НАТО дымовой завесой с целью присоединить Западную Украину к Польше

Лукашенко назвал разговоры на Западе о членстве Киева в НАТО дымовой завесой с целью присоединить Западную Украину к Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ведущиеся на Западе разговоры о членстве Киева в Североатлантическом альянсе дымовой завесой с целью присоединить Западную Украину к Польше.

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