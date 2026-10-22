Слово «стройбат» в СССР знали все, но род войск с таким названием не существовал. Военно-строительные отряды не числились ни в сухопутных войсках, ни в инженерных, не имели своего главкома и своего дня в календаре.
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