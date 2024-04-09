Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Oltaviro Oltaviro
    Ума нет, а деньги есть - пусть ставятМошенники обманом...
  • Мария Калинина
    Блогер,это значит безработный?Звездные разборки...
  • Александер
    Как обычно спящий и жопонюхающий канал убийцаВ массовом ДТП на...

Алексей Козлов: Государство со своей стороны всячески поддерживает тех, кто выбрал военную службу

Алексей Козлов: Государство со своей стороны всячески поддерживает тех, кто выбрал военную службу

Алексей Козлов, начальник отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовки Администрации Старицкого муниципального округа: — Воинская служба, в том числе и по контракту, — это непростая, очень трудная, но важная работа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх