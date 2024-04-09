Алексей Козлов: Государство со своей стороны всячески поддерживает тех, кто выбрал военную службу

Алексей Козлов, начальник отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовки Администрации Старицкого муниципального округа: — Воинская служба, в том числе и по контракту, — это непростая, очень трудная, но важная работа.
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