В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации в Газе 9 тыс. боевиков за 100 дней

Согласно распространённой пресс-службой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сводке по результатам первых ста дней боевых действий на территории сектора Газа, военнослужащим Израиля удалось ликвидировать более девяти тысяч радикалов, а также двух командующих бригадами и девятнадцать командиров батальонов палестинской организации ХАМАС.