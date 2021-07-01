Комсомольская правда

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Власти Финляндии рекомендовали гражданам не ездить в Россию из-за коронавируса

Власти Финляндии рекомендовали гражданам не ездить в Россию из-за коронавируса

Власти Финляндии рекомендовали гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию из-за ситуации с коронавирусом и распространения новых вариантов COVID-19.

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