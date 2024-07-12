Знаковая дата – 185 лет Лазаревскому 12 июля 1839 года окончена разбивка укрепления в устье реки Псезуапсе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Знаковая дата – 185 лет Лазаревскому 12 июля 1839 года окончена разбивка укрепления в устье реки Псезуапсе.