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Свидетелей начали допрашивать в суде по делу экс-главы "Жилфонд-Барнаул" Авдюхиной

Свидетелей начали допрашивать в суде по делу экс-главы "Жилфонд-Барнаул" Авдюхиной

Первым по делу выступил Андрей Погран, который делал для "Жилфонда" рекламу и привлек для Авдюхиной нескольких клиентов Допрос свидетелей по делу экс-главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, которую обвиняют в хищении денег клиентов "Жилфонда", стартовал в Индустриальном районном суде города 4 декабря 2024 года.

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