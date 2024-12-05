Свидетелей начали допрашивать в суде по делу экс-главы "Жилфонд-Барнаул" Авдюхиной

Первым по делу выступил Андрей Погран, который делал для "Жилфонда" рекламу и привлек для Авдюхиной нескольких клиентов Допрос свидетелей по делу экс-главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, которую обвиняют в хищении денег клиентов "Жилфонда", стартовал в Индустриальном районном суде города 4 декабря 2024 года.