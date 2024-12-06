Ольга Торубарова: 5 декабря свой первый юбилей отметили наши малыши: Владимир и Виктория!

5 декабря свой первый юбилей отметили наши малыши: Владимир и Виктория!Самый большой подарок детям - любовь и забота родителей и родных людей!Моим крестникам повезло - у них очень хорошие родители и замечательные бабушки - дедушки!Заехала поздравить своих крестников с первым годом жизни!Пусть детство будет счастлив.