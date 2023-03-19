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Бастрыкин поручил дать правовую оценку словам Бушмана, обещавшего арестовать Путина, если его «нога ступит на территорию Германии»

Бастрыкин поручил дать правовую оценку словам Бушмана, обещавшего арестовать Путина, если его «нога ступит на территорию Германии»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку словам руководителя немецкого Минюста Марко Бушмана, обещавшего арестовать российского лидера Владимира Путина, если его «нога ступит на территорию Германии».

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