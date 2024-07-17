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  • sawa beli
    Деду очко порвали 😹😹😹😹и результат…«Это плохо пахнет...
  • серафимов григорий
    Он хотя бы озвучил свою позицию. А сколько в нашей Великой стране молчаливых пидоров .ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ, ...
  • Геннадий Малахов
    ПЕТУХ ГАМБУРГСКИЙ!!!И так у них все

За интервью с Захаровой в ФРГ закрыли журнал

Немецкая цензура нынешнего периода сопоставима с временами министра пропаганды нацистской Германии Геббельса, — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя закрытие в Германии журнала CompactИздание было закрыто* немецкими властями вскоре после того, как взяло интервью у Марии Захаровой.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Немчура не хочет, чтобы немцы знали ПРАВДУ!!
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