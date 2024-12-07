Реакция Госдепа США после аннулирования первого тура президентских выборов в Румынии

В Вашингтоне выразили поддержку решению Конституционного суда Румынии об аннулировании результатов первого тура президентских выборов, на которых лидером оказался кандидат с пророссийскими взглядами Кэлин Джеорджеску.
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