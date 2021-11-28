Скотти Пиппен: «Леброн проводит 17-й сезон в лиге. Я в 17-м сезоне уже тянулся к двери»

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» Скотти Пиппен отметил невероятную продолжительность карьеры Леброна Джеймса («Лейкерс») и его влияние на общественное мнение.

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