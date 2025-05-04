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В Ставропольском крае арестовали сотрудников полиции за получение взятки от сбытчика запрещённых веществ. Позорище!

В Ставропольском крае арестовали сотрудников полиции за получение взятки от сбытчика запрещённых веществ. Позорище!

ИА "Русский ГУП Продакшн" Скриншот с видеозаписи Как стало известно, в августе 2024 года в селе Урожайном Левокумского округа Ставропольского края сотрудниками полиции была получена оперативная информация о сбыте местным жителем наркотического вещества на принадлежащей ему животноводческой точке.

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Комментарии
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Vova Гарин
Расплодились твари от без -закония
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1 час.
АС
Александр Сысоев
Не просто &quot;Позорище!&quot;,  а &quot;Преступленище!&quot; Ставрополье и Краснодарье это зона непуганых преступников, сидящих во власти.
Ответить
19 сек.
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