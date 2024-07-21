В Архангельской области сохранится ясная и тёплая погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе поднимется до +22,+27 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе поднимется до +22,+27 градусовСиноптики обещают облачную с прояснениями погоду, преимущественно без осадков.
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