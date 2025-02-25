День защитника Отечества отпраздновали во всех районах Братска

В Братске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Творческие коллективы, школьники и общественные организации подготовили выступления, в учреждениях культуры звучали народные и патриотические песни, сообщили в мэрии города.
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