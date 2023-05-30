ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Страшнее и прибыльнее,

Страшнее и прибыльнее,

Страшнее и прибыльнее, чем COVID-19 30 мая в Женеве завершилась 76-я Всемирная ассамблея здравоохранения, на которой ВОЗ призвала весь мир готовиться к смертельной пандемии страшнее COVID-19, как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

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