Страшнее и прибыльнее, чем COVID-19 30 мая в Женеве завершилась 76-я Всемирная ассамблея здравоохранения, на которой ВОЗ призвала весь мир готовиться к смертельной пандемии страшнее COVID-19, как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.