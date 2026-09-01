Энергосистема Крыма работает в экстремальных условиях

Энергосистема Республики Крым продолжает работать в экстремальных условиях на фоне дефицита мощности, высоких нагрузок и постоянных повреждений инфраструктуры.
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