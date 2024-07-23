Рыбу теперь не обваливаю в муке при жарке. Нашла вариант получше: больше не прилипает и не подгорает

А еще у рыбки получается аппетитная корочка. Очень вкусно и просто! Раньше, когда я жарила рыбу, всегда обваливала в обычной муке, смешанной с солью и специями (чаще всего из специй у меня только черный молотый перец).
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