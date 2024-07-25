Собянин: 45% венчурных сделок в Москве заключено при участии города

Город помогает развитию перспективных стартапов В 2025 году исполнится 25 лет с момента создания в Москве Фонда развития венчурного инвестирования, который стал одним из самых эффективных инструментов поддержки бизнеса.
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