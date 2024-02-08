ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Руси
    В семнадцатом революционные массы решили отказаться от буржуазных поповских имён... и придумали новые... Даздраперма,...На какие бытовые ...
  • Элеонора Коган
    Грустная история. И Неля оказалась тут на высоте. А деткам только и нужна была квартира. А Неле был нужен именно Паве...Дарственная
  • Олег Неизвестный
    Как фашизм то зашел хорошо! Чувак прям благодарен Освенциму!Душевнобольных ЛГ...

Душевнобольных ЛГБТ* будем лечить?

Душевнобольных ЛГБТ* будем лечить?

* (движение, признанное в РФ экстремистским) Мудрость о том, что Россия является страной половинчатых решений – в дискуссии не нуждается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Лебедев
Всех в клинику - на опыты!
Ответить
13 час.
Александр Пятнистый
Комендант Освенцима оставил мемуары. В них он описал свой опыт лечения гомиков. Сказал, что 80% излечились, из оставшихся 20- часть пошла в трубу из-за тяжести лечения, а иные оставшиеся просто были не излечимы. Так вот лекарство от содомии - работы побольше и потяжелее, и скудный паек, количественно зависящий от KPI &quot;больного&quot;. Плохо работает, норму не выполняет- паек все скуднее и скуднее. При таком режиме на всякую дурь не оставалось ни сил, ни желания. Стоит взять сей метод на вооружение
Ответить
8 час.
Олег Неизвестный
Как фашизм то зашел хорошо! Чувак прям благодарен Освенциму!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх