Душевнобольных ЛГБТ* будем лечить?

Александр Пятнистый

Комендант Освенцима оставил мемуары. В них он описал свой опыт лечения гомиков. Сказал, что 80% излечились, из оставшихся 20- часть пошла в трубу из-за тяжести лечения, а иные оставшиеся просто были не излечимы. Так вот лекарство от содомии - работы побольше и потяжелее, и скудный паек, количественно зависящий от KPI "больного". Плохо работает, норму не выполняет- паек все скуднее и скуднее. При таком режиме на всякую дурь не оставалось ни сил, ни желания. Стоит взять сей метод на вооружение