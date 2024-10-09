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Песков назвал полной ерундой движение квадроберов

Движение квадроберов является "полной ерундой", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это ерунда полная", – цитирует Пескова РИА Новости.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Что-то мне подсказывает, что перед тем как влезть в стадо депутатов, человеку просто необходимо пройти усиленный контрольный тест у психиатров и у наркологов за одно как при получении разрешения на ношение оружия... И проходить эти тесты ежегодно..... Сами детьми что ли не были? Только объяви что это под запретом и лучшей рекламы для дальнейшего развития не придумаешь! Следить надо, штрафовать родителей само собой но не поднимать из этого такой дикой волны как после: &quot;Бикини&quot;, &quot;Мини-юбок&quot; и &quot;Ламбады&quot;.... тогда то же орали что это аморально и убивает  культуру. Ни я ни другие мои друзья и знакомые у которых есть дети в возрасте 5-10 лет ничего описанного выше не наблюдали хотя живут по всей России (может живем не там?)
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