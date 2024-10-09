Песков назвал полной ерундой движение квадроберов

Дмитрий Гурин

Что-то мне подсказывает, что перед тем как влезть в стадо депутатов, человеку просто необходимо пройти усиленный контрольный тест у психиатров и у наркологов за одно как при получении разрешения на ношение оружия... И проходить эти тесты ежегодно..... Сами детьми что ли не были? Только объяви что это под запретом и лучшей рекламы для дальнейшего развития не придумаешь! Следить надо, штрафовать родителей само собой но не поднимать из этого такой дикой волны как после: "Бикини", "Мини-юбок" и "Ламбады".... тогда то же орали что это аморально и убивает культуру. Ни я ни другие мои друзья и знакомые у которых есть дети в возрасте 5-10 лет ничего описанного выше не наблюдали хотя живут по всей России (может живем не там?)