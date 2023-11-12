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Петербуржцам рассказали о главным симптомах пневмонии

Петербуржцам рассказали о главным симптомах пневмонии

В это воскресенье в России отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией В связи с этим главный пульмонолог Комитета по здравоохранению Петербурга и СЗФО, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Ольга Титова рассказала, какие симптомы сигнализируют о наличии заболевания.

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