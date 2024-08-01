Тенденция к воссоединению Китая неостановима -- МИД КНР

Пекин, 31 июля /Синьхуа/ -- Что бы ни говорила и ни делала администрация Тайваня во главе с Лай Циндэ, факт принадлежности обоих берегов Тайваньского пролива к одному и тому же Китаю неизменен, правовая основа резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи /ГА/ ООН непоколебима, историческая тенденция неизбежного и непременного воссоединения Китая неостановима.