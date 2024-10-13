Тренд на укрепление. Курсы доллара и евро на 13 октября

Российский рубль значительно подорожал к американской и европейской валютам.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 13 октября 2024 года, составляет 96,0686 рубля (прежнее значение — 97,2394 рубля), официальный курс евро — 105,1095 рубля (предыдущий показатель — 106,5074 рубля).
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