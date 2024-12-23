В Москве автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух человек

Вячеслав Денисов

В нынешнем времени жизни людей дешевле стоимости жестянок. А кривосудие никогда не воздает должное их владельцам. Как обычно, машинист отделается символической суммойкомпенсации и условным сроком. Почему бы еще не переехать парочку пешеходов!