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Царьград

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Китай винят в сокрытии данных о COVID-19: Вашингтон требует со страны $24 млрд

Китай винят в сокрытии данных о COVID-19: Вашингтон требует со страны $24 млрд

В Соединённых Штатах взыщут с КНР 24 миллиардов долларов.Американские власти намерены взыскать с Китая огромную сумму за сокрытие данных о распространении COVID-19.

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