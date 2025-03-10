В России появится базовый региональный стандарт соцпомощи бойцам СВО

В России будет разработан стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки бойцам СВО. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня.
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