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Парламентская газета

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В России появится базовый региональный стандарт соцпомощи бойцам СВО

В России будет разработан стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки бойцам СВО. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня.

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