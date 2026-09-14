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Военное обозрение

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Экс-глава Генштаба Польши: ВС России могут ударить по западной границе Украины

Экс-глава Генштаба Польши: ВС России могут ударить по западной границе Украины

Запад опасается, что Москва пойдет на кардинальные меры для срыва зарубежных поставок для украинской армии.

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