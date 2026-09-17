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Celsius подала иск к BitMEX на $495 млн из-за ликвидаций 2020 года

Celsius подала иск к BitMEX на $495 млн из-за ликвидаций 2020 года

Банкротный управляющий Celsius Network подал иск против компаний, связанных с криптовалютной биржей BitMEX, требуя вернуть 6 360 BTC, которые сегодня оцениваются примерно в $495 млн.

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