Celsius подала иск к BitMEX на $495 млн из-за ликвидаций 2020 года

Банкротный управляющий Celsius Network подал иск против компаний, связанных с криптовалютной биржей BitMEX, требуя вернуть 6 360 BTC, которые сегодня оцениваются примерно в $495 млн.
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