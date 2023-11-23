В России намерены ужесточить контроль за абонентами сотовой связи

Операторы связи могут начать активировать проданные сим-карты по новым условиям. В частности, активизация должна проходить только после проверки паспортных данных абонентов в МВД, соответствующие нововведения сейчас обсуждают в правительстве, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.