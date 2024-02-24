Причиной пожара на НЛМК в Липецке стал беспилотник

Никто не пострадал.фото: vk.com/mchs_st.peterburg--> Сильный пожар произошёл в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщил 24 февраля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
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