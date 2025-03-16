Капитана из РФ обвинили в непредумышленном убийстве из-за аварии с танкером Российский капитан грузового судна Solong, которое столкнулось с танкером под американским флагом в Северном море, в субботу предстал перед английским судом по обвинению в непредумышленном убийстве из-за халатности.
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