Задержанный в ДНР хотел подорвать машину с бензином и поражающими элементами

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Житель Донецка, готовивший по заданию СБУ теракт возле избирательного участка, должен был подорвать автомобиль со взрывным устройством, канистрами с бензином и поражающими элементами.
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