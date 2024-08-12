Новинка в домашнем меню (просто, вкусно и без особых хлопот)

Наверное каждая хозяйка хочет разнообразить стол и приготовить что-то новое. И сегодня я пополню вашу копилку ещё одним отличным рецептом! Сочную, нежную курочку в сливочном соусе можно подать как отдельное блюдо, так и с любым гарниром.
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