Новинка в домашнем меню (просто, вкусно и без особых хлопот)

Наверное каждая хозяйка хочет разнообразить стол и приготовить что-то новое. И сегодня я пополню вашу копилку ещё одним отличным рецептом! Сочную, нежную курочку в сливочном соусе можно подать как отдельное блюдо, так и с любым гарниром.