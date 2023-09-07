Куда подевались миллионы Елены Батуриной и что у неё осталось Елена ГалицкаяЕлена Батурина, одна из богатейших женщин России, решила провести время вдали от своих деловых забот, отдыхая в Кении в окружении великолепной дикой живой природы Лайкипия.