Педагоги в Донбассе встречают День учителя в поврежденных снарядами школах и детсадах

Сегодня в России и по всему миру отмечают День учителя. Это еще один хороший повод, чтобы поблагодарить всех наставников и педагогов, которые с детства окружают нас и наших детей заботой и вниманием, делятся знаниями и верят в успех своих учеников.
Сегодня в России и по всему миру отмечают День учителя. Это еще один хороший повод, чтобы поблагодарить всех наставников и педагогов, которые с детства окружают нас и наших детей заботой и вниманием, делятся знаниями и верят в успех своих учеников.
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